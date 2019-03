P2: le choc pour Fernelmont, Gembloux cartonne, Vencimont respire

Monteleone (à gauche) et les Olympiens ont perdu le choc face à Fernelmont. ÉdA – 40715082838

La 25e journée de P2 namuroise s'est achevée ce dimanche. Découvrez les résultats majeurs.

P2A: Andenne assure, Fernelmont et Malonne remportent les chocs

Leader, Andenne a assumé son statut face à Wépion B en s'imposant 4 buts à 2. Derrière, le match au sommet opposant Fernelmont (3e) au FCO Namur (2e) a tourné à l'avantage de Fernelmont (3-1), qui en profite pour s'emparer de la deuxième place du classement.

Un autre choc a pris place entre Malonne (5e) et Jemeppe (4e) et ce sont les Malonnois qui en sont sortis vainqueurs (2-0). Un résultat qui leur permet de dépasser le FCO Namur et de monter sur la troisième marche du podium.

La surprise est venue de Lustin, vainqueur face à une équipe de Naninne pourtant en lutte pour le top 5 (2-1). Toujours bon dernier, l'UR Namur-Fosses B s'est, de son côté, lourdement incliné contre Gembloux (2-8).

P2B: les trois premiers s'imposent, Bièvre nouvelle lanterne rouge

En leader autoritaire, Chevetogne a accru son avance en tête de classement (62 points) en écartant facilement Dion (0-3). Deuxième, à 14 points des Marcassins, Neffe est venu à bout de Tarcienne (1-2). Un point derrière, on retrouve Morialmé qui s'est imposé en déplacement à Havelange (0-2).

A la lutte pour éviter la descente, Vencimont a fait la bonne affaire du week-end en battant Anhée (0-3). Vencimont quitte la dernière place et la laisse à Bièvre, contraint au partage par Haversin (2-2).

