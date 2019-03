Tournoi des Six Nations: la France battue par l’Irlande

Un mois après s’être noyé en Angleterre (44-8), le XV de France a de nouveau sombré dans le Tournoi des Six Nations de rugby, dimanche à Dublin, lors de la 4e journée. Il a été défait sur la marque de 26-14 par l’Irlande après avoir été mené 19-0 à la mi-temps.

Les Bleus, qui venaient tout juste de relever la tête contre l’Écosse (27-10) après le naufrage de Twickenham, ont sauvé l’honneur en débloquant leur compteur dans les toutes dernières minutes, inscrivant deux essais (77e et 80e+2).

Les Français, 5e, se rendent samedi prochain en Italie pour terminer leur Tournoi des Six Nations.

Grâce à sa victoire et son point de bonus obtenu grâce aux quatre essais signés Rory Best, Johnny Sexton, Jack Conan et Keith Earls, l’Irlande peut encore espérer, un peu, remporter le Tournoi.

Il lui faut pour cela aller s’imposer à Cardiff contre le Pays de Galles, seule formation invaincue qui vise le Grand Chelem, et espérer que l’Angleterre ne battra pas l’Écosse à Twickenham.

Au classement, les Gallois comptent 16 points pour 15 à l’Angleterre et 14 à l’Irlande.