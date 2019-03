D2 Amateurs: Hamoir fait patienter La Louvière pour le titre, Ciney s'enfonce encore un peu plus

En prenant un point, Hamoir a décidé de repousser le titre de La Louvière mais voit Visé revenir sur lui, après la victoire des Visétois à Solières, grâce à un triplé de Gendebien. Meux s'impose facilement à Waremme, Couvin prend un point à Walhain. Ciney a coulé à Acren et voit la D3 se rapprocher.

D2 Amateurs

Waremme - Meux 0-3

Buts : Smal (0-1, 54e), Gaux (0-2 et 0-3, 67e et 85e)

C’est en 2e mi-temps que Meux a fait la différence avec un premier but de Smal à la 54e. Gaux donnait deux buts d’avance aux siens, avant de réaliser le doublé, à cinq minutes de la fin.

Hamoir - La Louvière 0-0

La Louvière allait-elle aider son voisin, vainqueur 6-0 de l’Olympic, dans la quête du titre ? En effet, un succès des Centraux aurait offert le titre à La Louvière Centre puisqu’Hamoir ne serait plus en mesure de le contester mathématiquement. Finalement, rien ne sera marqué et Hamoir repousse, probablement, d’une semaine, le sacre louviérois.

Walhain - Couvin-Mariembourg 0-0

Aucun but dans cette rencontre, sans véritable action importante pour l’une ou l’autre équipe.

Solières - Visé 2-5

Buts : Gendebien (0-1, 5e), Messaoudi (1-1, 17e), Gendebien (1-2, 60e), Messaoudi (2-2, 74e), Gendebien (2-3, 77e), Perseo (2-4, 81e), Nezer (2-5, 82e)

Dans un premier temps, on assista à un duel de buteurs entre le Visétois, Gendebien, et le Solièrois, Messaoudi. C’est finalement le Visétois et son équipe qui auront le dernier mot avec un triplé et puis deux buts en une minute de Perseo et Nezer. Grâce à cette victoire, Visé revient à une unité d’Hamoir.

Acren-Lessines - Ciney 4-0

Buts : Coulibaly (1-0, 15e), Kimbaloula (2-0, 28e), Franquin (3-0, 85e), Kimbaloula (4-0, 87e)

C’était le match de la dernière chance pour les Cinaciens qui n’ont pas résisté bien longtemps aux buts de Coulibaly et Kimbaloula, avant la demi-heure. Acren enfoncera Ciney dans les cinq dernières minutes avec Franquin et, encore, Kimbaloula.