Justin Harding remporte son dixième titre, le premier au Qatar

Le Sud-Africain du Cap Justin Harding, 34 ans, a remporté son dixième titre, le quatrième en dix mois, le premier sur le circuit européen de golf, au Masters du Qatar, doté de 1.750.000 dollars, dimanche à Doha. Thomas Detry se classe finalement onzième et Nicolas Colsaerts, vingt-septième.

Detry, qui a bouclé son quatrième et dernier tour en 70 coups, quatre de plus que Harding, totalise 278 coups, dix sous le par, mais trois de plus que le vainqueur.

Le Bruxellois de 26 ans avait pourtant très bien débuté. Il a même mené au début, après des birdies aux deux premiers trous, et n’était encore devancé à mi-course que par le Sud-Coréen Jinho Choi, auteur en 64 coups du meilleur score de la journée.

Mais cela s’est ensuite beaucoup moins bien passé, même s’il a terminé par un birdie. Il finit onzième.

Colsaerts, dix-septième sur la ligne de départ de la dernière étape, a vécu une journée de hauts et de bas qui l’a précipité dix rangs plus bas avec un total de 282 coups au classement final, après trois bogeys et autant de birdies. Il finit vingt-septième.

Leader après deux tours, le Français Mike Lorenzo-Vera a réalisé le même score que Detry, et doit se contenter d’une nouvelle deuxième place à deux coups, qu’il partage avec… huit autres concurrents.

– Le classement final:

1. Justin Harding (AfS) 275 (68-68-73-66) -13

2. Jinho Choi (CdS) 277 (72-69-72-64)

. George Coetzee (AfS) 277 (68-68-73-68)

. Jorge Campillo (Esp) 277 (72-69-68-68)

. Christiaan Bezuidenhout (AfS) 277 (72-71-66-68)

. Anton Karlsson (Suè) 277 (72-66-70-69)

. Mikaël Lorenzo-Vera (Fra) 277 (68-68-71-70)

. Erik Van Rooyen (AfS) 277 (69-68-70-70)

. Nacho Elvira (Esp) 277 (71-67-69-70)

. Oliver Wilson (Ang) 277 (69-68-69-71)

11. Fabrizio Zanotti (Par) 278 (72-68-70-68)

. Andy Sullivan (Ang) 278 (70-71-69-68)

. Thomas Detry (BEL) 278 (70-68-70-70)

...

27. Nicolas Colsaerts (BEL) 282 (68-70-72-72)