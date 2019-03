VIDÉO | Eden Hazard sauve Chelsea grâce à un superbe but contre les Wolves

Eden Hazard a permis à Chelsea de décrocher un point ce dimanche face à Wolverhampton lors de la 30e journée de Premier League.

Le Diable rouge a inscrit le but du 1-1 final à la 90e+2 d’une frappe dans le petit filet et a ainsi évité aux Blues une défaite qu’ils ne méritaient pas.

Comme souvent cette saison, Chelsea a dominé son adversaire territorialement mais a péché en zone de finition. Bien regroupé derrière, Wolverhampton a misé sur sa solidité défensive et a bien failli réaliser le hold-up. L’équipe des Wolves, où Leander Dendoncker est désormais inamovible dans le milieu de terrain, n’a en effet frappé qu’une seule fois au but et est parvenue à marquer via le Mexicain Raul Jimenez à la 56e minute.

Chelsea a quant à lui tiré en direction du but à 22 reprises pour faire mouche. Et c’est Eden Hazard qui a sorti les siens de l’embarras avec un 13e but en Premier League cette saison.

Le point engrangé par les Blues ne leur permet cependant pas de profiter du duel qui oppose Manchester United et Arsenal ce dimanche après-midi (17h30). Chelsea reste en effet à la 6e place avec 57 points et donc derrière Arsenal (5e, 57 pts) et Manchester United (4e, 58 pts) qui auront l’opportunité d’augmenter leur avance.

Wolverhampton est quant à lui 7e avec 44 points.