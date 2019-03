VIDÉO | Une cagnotte pour un enfant malade volée: le web se mobilise

Les internautes ont décidé de se mobiliser après qu’une cagnotte destinée à financer les soins d’un enfant gravement malade ait été volée dans un supermarché de la région parisienne.

Un homme qui se rend à la caisse d’un supermarché pour y dérober une cagnotte avant de quitter les lieux: la scène, filmée grâce à une caméra de sécurité et diffusée sur Facebook par le propriétaire du magasin de Gonesse, fait le tour du web depuis samedi dernier.

Postée par Fabrice Belorgey, le gérant du supermarché qui a porté plainte et qui espère toujours que l’escroc rende la tirelire, la vidéo scandalise les internautes depuis une semaine. Et pour cause, ce vol lèse surtout… un enfant atteint d’une maladie invalidante.

En effet, la cagnotte devait aider les parents de Tylian, un garçon de 6 ans atteint d’une paralysie cérébrale, à financer plusieurs opérations en Allemagne.

Reste que cette histoire, en bouleversant les internautes, à pousser le web à se mobiliser pour le petit Tylian. Conséquence? La cagnotte en ligne imaginée pour financer ses opérations a décollé en l’espace de quelques heures, passant de quelques centaines d’euros à plusieurs milliers d’euros.