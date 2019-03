Suivez la 29e journée de Pro League en direct et en vidéos

Michel Preud’homme et le Standard peuvent se qualifier pour les play-off 1 ce dimanche. BELGA

Les huit rencontres de la 29e journée de Pro League ont toutes lieu ce dimanche à 18h. Suivez ces matches en direct en vidéos.

Standard, Saint-Trond, Anderlecht, Gand: à deux journées de la fin, ils sont encore quatre en lice pour les trois derniers tickets menant aux play-off 1.

S’il n’y a plus de doute sur l’identité du relégué en D1B, il reste deux journées de phase classique pour départager les derniers candidats aux play-off 1. Trois tickets sont déjà attribués, puisque l’Antwerp, qui possède cinq points d’avance sur la septième place, est déjà qualifié, vu qu’il ne peut être rattrapé par et Saint-Trond et Gand, qui se rencontreront lors de la dernière journée.

Anderlecht – Courtrai

La Gantoise – Ostende

Cercle Bruges – Standard

Mouscron – Saint-Trond

Antwerp – Charleroi

Eupen – Club Bruges

Genk – Lokeren

Waasland-Beveren – Zulte Waregem

Tous les résultats en direct