VIDÉO | Yann Moix défend Michael Jackson: «C’est un im-pédophile»

En défendant bec et ongles Michael Jackson sur plateau des «Terriens du samedi», hier soir, Yann Moix s’est à nouveau attiré les foudres d’une partie du grand public.

La diffusion de «Leaving Neverland», le documentaire relatant des accusations de pédophilie à l’encontre de Michael Jackson, continue de diviser l’opinion. Cette fois, c’est au tour de Yann Moix de cristalliser les tensions dans ce dossier. Et pour cause, le sulfureux chroniqueur des «Terriens du samedi» a plaidé la défense de son idole.

«Sur Michael Jackson, je n’ai strictement aucun humour. J’adore Michael Jackson, j’ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu’au bout», a ainsi lâché d’entrée l’écrivain lors de sa chronique consacrée à «l’indécence». Dans son viseur, entre autres, l’impartialité du documentaire de la chaîne HBO qui a oublié «la présomption d’innocence» et les critiques publiques qui ne comprennent «rien» à l’artiste. «Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant ça ne couche pas avec les autres enfants. Un enfant ça ne couche qu’avec les adultes qui forcent les enfants à coucher avec les enfants.» Et Yann Moix d’ironiser, à sa façon, en proposant d’intenter «un procès à toutes les femmes adultes ayant couché avec Michael Jackson».

«Non seulement Michael Jackson n’est pas un pédophile, mais je vais aller plus loin et je vais inventer un mot: c’est un «im-pédophile», poursuit Yann Moix. Le seul orgasme qu’il ait eu de sa vie, c’est lorsque Bambi retrouve sa mère à la fin. Pour lui, la scène de spaghetti dans «La Belle et le Clochard», c’était du porno-hard. Et la scène où Petit Jean se bat contre le shérif de Sherwood était pour lui l’équivalent d’une décapitation de Daech. Le seul vieux monsieur qu’il pensait capable d’approcher les enfants, Michael Jackson, c’est le père Noël.»

Et l’homme de conclure son plaidoyer: «Foutez-lui la paix à Michael Jackson, dans son éternité de Neverland où le sexe n’existe pas plus que la mort.»

Les internautes en colère

Déjà pointé du doigt tout récemment en raison de ses propos sur les femmes de 50 ans, le chroniqueur a été à nouveau critiqué par de nombreux internautes en raison de ses propos, hier soir.

«On pensait qu’il n’aurait pas pu faire pire que ses propos sur les femmes de 50 ans, mais il a réussi à légitimer la pédophilie. Ça en devient de l’art à ce niveau-là», résume un internaute sur le réseau social Twitter.

