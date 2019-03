Crash aérien en Éthiopie: au moins un Belge parmi les victimes

La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a confirmé, ce dimanche, la mort de 157 passagers et membres d’équipage dans l’accident d’un de ses appareils qui effectuait la liaison entre Addis Abeba et Nairobi. Parmi les victimes, au moins une passagère belge, a annoncé Didier Reynders.

«Le PDG du groupe qui est actuellement sur le site de l’accident a le regret de confirmer qu’il n’y a pas de survivant», a indiqué la compagnie Ethiopian Airlines dans un communiqué.

«Au moins une passagère belge» a perdu la vie dans le crash du vol du Boeing 737 a par ailleurs annoncé le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders sur Twitter.

Le vol ET302 s’est écrasé quelques minutes après le décollage, causant la mort des 149 passagers et des 8 membres d’équipage.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.