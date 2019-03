Kyrie Irving et les Celtics dominent les Lakers de LeBron James

Les Los Angeles Lakers n’ont rien pu faire contre Boston et son meneur All Star Kyrie Irving ce samedi en NBA, championnat nord-américain de basket. Malgré un triple double de LeBron James, pourtant limité en temps de jeu, les Californiens se sont inclinés à domicile sur le score de 107-120 et enregistrent un cinquième revers de rang.

Sans Brandon Ingram, Lonzo Ball et Kyle Kuzma, blessés, les Angelinos n’ont pas été capables de battre les Celtics de Kyrie Irving, 30 points, 7 rebonds et 5 assists. C’est le troisième succès de suite pour les troupes de Brad Stevens, qui termineront leur «road trip» californien lundi contre les Clippers. Boston est 5e à l’Est (41v-26d) alors que les Lakers pointent à la 11e place à l’Ouest (30v-36d) et voient les playoffs s’éloigner irrémédiablement.

Dans les autres matches de samedi soir, Sacramento, 9e (33v-32d) et qui peut toujours prétendre aux playoffs, s’est imposé 94-102 sur le parquet des New York Knicks dans le sillage de De’Aron Fox, 30 unités. Toujours à l’Ouest, Portland a battu Phoenix 127-120 et reste en lutte pour le podium à l’Ouest. Les Blazers sont 5e (40v-26d), à égalité avec Oklahoma City (4e) et juste derrière Houston (40v-25d, 3e).

Leader à l’Est, Milwaukee a décroché son 50e succès de la saison en battant Charlotte 131-114 sous l’impulsion de Giannis Antetokounmpo, 26 points et 13 rebonds. Le Grec, dans la course au titre de MVP de la saison, a été bien aidé par les 25 unités du pivot Brook Lopez.

Quant à Brooklyn, il a fait un pas supplémentaire vers les playoffs en dominant Atlanta 114-112 grâce à son collectif. En effet, sept joueurs des Nets ont terminé la rencontre à plus de dix points.