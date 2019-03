Coupe de Belgique de basket - Anvers s'attaque au tout puissant Ostende en finale

(Belga) Dimanche sur le coup de 17 heures, l'entre-deux initial de la finale de la Coupe de Belgique de basket (messieurs) sera donné dans la salle de Forest-National. Le BC Ostende, qui domine outrageusement le sport au ballon orange dans notre pays depuis des années, va tenter de remporter la 20e Coupe de son histoire. Le septuple champion national en titre, qui vise aussi cette saison un 20e sacre en championnat, y rencontrera Anvers pour là aussi porter à sept le nombre de ses succès consécutifs en Coupe.

Les Giants, coachés par l'ancien meneur des Belgian Lions Roel Moors, livrent une fort belle saison et leur parcours européen a tout simplement été le meilleur réalisé par un club belge. Mercredi, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, Anvers a battu les solides Espagnols de Murcie 75-67 de quoi conserver l'espoir de rejoindre les quarts de finale. Battus par les Côtiers en finale de la Coupe en 2012, 2014 et 2016, les Anversois espèrent enfin renverser la tendance même si le 12 janvier en EuroMillions League les hommes de Dario Gjergja ont surclassé les résidents de la Lotto Arena 44-82. Ils avaient déjà largement gagné le premier duel en championnat joué au Versluysdôme le 20 octobre 88-63. S'ils veulent brandir leur 3e Coupe, depuis leur création en 1995, après celles de 2000 et 2007, les Paris Lee, Victor Sanders, Dave Dudzinski, Haqsn Verwijn et autre Ismael Bako devront être à leur meilleur niveau face au métier des Dusan Djodjevic, Chase Fieler, Nemanja Djurisic, Loïc Schwarz, Elias Lasisi et autre Jean-Marc Mwema. (Belga)