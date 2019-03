Jupiler Pro League - La lutte pour le top 6 en point d'orgue de la 29e journée

(Belga) A l'aube de la 29e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat, dont toutes les rencontres se dérouleront sur le coup de 18h ce dimanche, six clubs peuvent encore revendiquer aux trois derniers tickets pour les playoffs I. Derrière Genk, le Club de Bruges et l'Antwerp, déjà qualifiés, le Standard (47 pts), Saint-Trond (46) et Anderlecht (45) sont actuellement dans le top 6 alors que La Gantoise (44) et Courtrai (40) sont en embuscade. Le Sporting de Charleroi, avec 39 unités, est mathématiquement toujours en course mais a besoin d'un très improbable retournement de situation.

Le Sporting d'Anderlecht pourrait écarter définitivement Courtrai s'il évite la défaite au Parc Astrid. Les 'Kerels' d'Yves Vanderhaeghe restent toutefois sur quatre victoires en cinq matches et joueront assurément leur va-tout. La Gantoise pourrait profiter d'un éventuel faux pas des Bruxellois pour leur ravir la 6e place en cas de résultat positif contre Ostende (14e). Le Standard ira lui au Cercle de Bruges (13e), condamné au playoffs 2 et sevré de victoire depuis le le 16 décembre. Mouscron, qui n'a pas encore perdu le moindre match en 2019, accueillera Saint-Trond dans un match entre deux équipes résolument tournées vers l'avant. Les Canaris, toujours en lice pour les PO1, devront trouver la clé contre de séduisants Hurlus. La tâche de Charleroi s'annonce quasi impossible avec un déplacement à l'Antwerp et un déficit de six points sur le RSCA. Il faudrait un miracle aux Zèbres, qui restaient sur deux participations en PO1, pour finir la phase classique dans le top 6. Même le staff carolo a déjà annoncé vouloir "gagner les playoffs II". Genk, leader avec six points d'avance sur le Club de Bruges, accueillera Lokeren, déjà contraint à la relégation. Les champions en titre du Club de Bruges iront eux défier Eupen (12e) au Kehrweg. Enfin, Waasland-Beveren (15e) défiera Zulte Waregem (11e) au Freethiel. (Belga)