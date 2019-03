Proximus League - Beerschot-Wilrijk et Malines se neutralisent (0-0) lors de la finale aller

(Belga) Le match aller de la finale de la Proximus League de football, samedi soir à Anvers, n'a pas permis au Beerschot Wilrijk et au FC Malines de se départager malgré les nombreuses occasions créées de part et d'autre. Les vainqueurs des deux périodes de la saison régulière de division 1B ont fait match nul 0-0.

Ils joueront l'accession à l'élite (Jupiler Pro League) lors de la finale retour le samedi 16 mars à Malines (16h00). Le vainqueur évoluera la saison prochaine en D1A. Le perdant disputera les Playoffs 2 avec les équipes classées de 7 à 15 en D1A et les 3e et 4e en D1B. Le Beerschot Wilrijk ne pourra disposer lors de cette rencontre de son défenseur central Jan Van den Bergh, renvoyé aux vestiaires après une seconde carte jaune à la 59e minute. Dans un match intense et agréable, il n'y avait pas de but au Kiel. Malines s'est offert trois belles chances en début de rencontre notamment par l'ancien Diable Rouge Igor de Camargo juste avant la demi-heure. Le Belgo-brésilien a ensuite dû quitter le jeu à la 39e après un coup direct au genou. Gustav Engvall a aussi bénéficié d'une très belle opportunité. Le Beerschot Wilrijk aurait aussi pu revendiquer un but d'abord via De Mets et ensuite par Hoffer en fin de première mi-temps, mais en infériorité numérique durant la dernière demi-heure, les Anversois n'ont plus réussi à faire trembler le KVM. . (Belga)