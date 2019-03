D2-D3 Amateurs : Rebecq s'adjuge le choc, La Louvière déroule, Namur battu aux Bas-Prés

Revivez le meilleur des matches de D2 et D3 Amateurs de ce samedi soir.

D2 AMATEURS

Rebecq - FC Tilleur 3-2

Buts : Lorenzon (1-0, 42e), Mputu (1-1, 55e), Zannaro (1-2, 54e), Lorenzon (2-2, 66e), Walbrecq (3-2, 78e)

Match animé et à rebondissements dans le choc entre Rebecq et Tilleur. Menés par deux fois, les locaux ont su sortir la tête de l'eau et émerger en fin de match via Walbrecq. Lorenzon, très actif, y est allé aussi d'un doublé pour Rebecq. Trois points importants donc pour Rebecq en chasse de la 2e place détenue par Hamoir.

Durbuy - Francs Borains 2-1

Buts : Tibor (1-0, 20e ; 2-0, 36e), Ba (2-1, 85e)

Tibor, auteur d'un doublé en 1ère période, a mené Durbuy vers un succès qui n'a jamais été menacé jusqu'à la 85e, moment choisi par Ba et les Borains pour réduire l'écart. Face à un concurrent direct, Durbuy fait la bonne opération qui se rapproche de son adversaire et donc du top 6.

La Louvière Centre - Olympic 6-0

Buts : Van Den Kherkof (0-1, 21e, sur pén.), Dansoko (2-0, 28e), Bettaieb (3-0, 62e), Dahmane (4-0, 65e), Van Den Kherkof (5-0, 81e), Pina (6-0, 85e)

Exclusion : Deville (19e - Olympic)

De semaine en semaine, les Loups impressionnent toujours plus. Piqués dans leur orgueil après le nul face à Meux, les Louviérois, bien aidés par l'exclusion de Deville très tôt dans le match, ont déroulé face à l'Olympic en enfilant à nouveau les perles : six au total, des oeuvres de Van Den Kherkof (2), Dansoko, Bettaieb, Dahmane et Pina.

D3A AMATEURS

Aische - Wavre Sports 3-0

Buts : Samouti (1-0, 8e), Macalli (2-0, 37e), Salime (3-0, 92e)

Les Aischois enchainent et continuent de maintenir la pression sur la 2e place, toujours détenue par leur voisin namurois. A domicile, les Hesbignons n'ont pas douté et s'imposent sur un large score de 3-0 avec des buts de Samouti, Macalli et Salime.

Union Namur FLV - Tournai 0-3

Buts : Salmi (0-1, 54e), N'Diaye (0-2, 73e), Delacour (0-3, 86e)

Sale soirée pour les Merles qui subissent une déroute à domicile face à un concurrent direct. Dans un match qui a mis du temps à basculer, les Tournaisiens ont ouvert le score peu après la reprise et ont déroulé pour s'imposer 0-3. Namur laisse du terrain au leader brainois qui, s'il gagne demain face au... Léopold, pourrait "s'échapper".

D3B AMATEURS

Sprimont-Comblain - Longlier 3-1

Buts : Copette (0-1, 14e), Aksu (1-1, 24e), Burton (2-1, 72e), Rasquin (3-1, 94e)

Après l'ouverture du score "surprise" de Longlier, les Sprimontois ont redressé la barre en égalisant via Aksu, ne laissant leur adversaire mener que durant dix minutes. La fin de match a été décisive, Burton inscrivant le but décisif avant que Rasquin ne plie définitivement l match dans les arrêts de jeu.

La Calamine - Oppagne 2-2

Buts : Michel (0-1, 11e), Schyns (1-1, 53e), Hamoir (2-1, 69e), Fievet (2-2, 92e)

Nul logique entre deux équipes du bas de classement. Menés via un but de Michel, les Calaminois remontaient au score et pensaient tenir un succès important. Mais, un dernier sursaut d'Oppagne allait finalement entériner le partage, qui, s'il est logique au vu des débats, ne fait les affaires d'aucune partie.