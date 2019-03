WTA Indian Wells - Ysaline Bonaventure poursuit son parcours, elle élimine Donna Vekic (WTA 26) au 2e tour

(Belga) Ysaline Bonaventure (WTA 144) continue son beau parcours au tournoi de tennis WTA Premier d'Indian Wells. Samedi dans le désert californien, elle a rejoint les seizièmes de finale. Au 2e tour de cette épreuve sur surface dure dotée de 9.035.428 dollars, Bonaventure, 24 ans, a battu la Croate Donna Vekic (WTA 26), exemptée de premier tour en tant que tête de série N.28, sur le score de 1-6, 7-6 (7/5), 6-4. Le match a duré 2h10.

Après un premier set compliqué, où Vekic a justifié son classement, Bonaventure a fait douter la Croate, âgée de 22 ans qui compte 2 titres WTA à son palmarès, et obtenu le droit de disputer une troisième manche à l'issue du jeu décisif (7/5). Dans celle-ci, la Stavelotaine a réussi le premier break (3-1) mais la Croate est revenue à 3-3. Bonaventure réussit le break dans le 7e jeu (4-3) et fila ensuite vers la victoire. Issue des qualifications, la gauchère francophone s'était imposée en trois sets contre l'Américaine Taylor Townsend (WTA 89) jeudi au premier tour. La N.5 belge, qui a de bonnes chances de grimper au classement WTA, rencontrera en seizièmes de finale la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 5) ou la Japonaise Misaki Doi (WTA 121), également passée par les qualifications. Avec Kirsten Flipkens, Elise Mertens et Alison Van Uytvanck, trois autres Belges sont engagées au deuxième tour du tournoi californien. Dans le courant de la journée aux Etats-Unis, Flipkens affrontera l'Américaine Danielle Collins (WTA 25/N.25) et Van Uytvanck la Suissesse Belinda Bencic (WTA 23/N.23). En double, Mertens et Flipkens, respectivement associées à Johanna Larsson et Aryna Sabalenka, disputeront également leur deuxième tour. . (Belga)