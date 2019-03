Le débrief sportif du week-end: Mauves et Rouches en play-off 1, un comité d’athlètes belges, Persoon titrée

Le Standard et Anderlecht sont en play-off 1, une commission d’athlètes en Belgique, Delfine Persoon conserve son titre, nouvelle victoire pour Quick-Step, un joueur agressé en plein match, Toma Nikiforov en argent,… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Rouches et Mauves en play-off 1, les Zèbres en play-off 2

La 29e journée de Pro League a livré quelques verdicts: le Standard et Anderlecht se sont qualifiés pour les play-off 1, le dernier ticket pour le Top 6 se jouera entre Saint-Trond et La Gantoise, les Zèbres sont en play-off 2.

Dans la course au Top 6, le Standard de Liège a validé son ticket pour les play-off 1. Renaud Emond a offert la victoire aux Rouches grâce à un doublé contre le Cercle (1-2). Les Mauves termineront également dans le Top 6: ils ont pu compter sur un Sven Kums incroyable pour s’imposer face à Courtrai (2-0).

La Gantoise a profité du faux pas de Saint-Trond pour rentrer dans le Top 6. Lors de la dernière journée, Saint-Trond reçoit la Gantoise. Le suspense est donc total!

Seules certitudes: Rouches et Mauves joueront les PO1, Lokeren est relégué en D1B et Charleroi est en play-off 2.

Tielemans ouvre son compteur, doublé pour Carrasco, Hazard sauve Chelsea

Youri Tielemans respire la forme avec Leicester. Après avoir réussi deux passes décisives en trois titularisations, il vient d’ouvrir son compteur but en Premier League avec les Foxes.

Yannick Carrasco a permis au Dalian Yifang de repartir avec un point de son déplacement samedi au Guangzhou R&F (3-3), nouveau club d’un autre Diable rouge, Mousa Dembélé.

Carrasco a été l’auteur d’un doublé et d’une passe décisive. Les deux équipes comptent 2 points après deux journées de Chine Super League.

Eden Hazard a permis à Chelsea de décrocher un point ce dimanche face à Wolverhampton lors de la 30e journée de Premier League.

Le Diable rouge a inscrit le but du 1-1 final à la 90e+2 d’une frappe dans le petit filet et a ainsi évité aux Blues une défaite qu’ils ne méritaient pas.

La Ligue francophone d’athlétisme joue l’apaisement et propose une commission d’athlètes

Douze athlètes belges, dont Nafi Thiam et les frères Borlée, ont lancé un appel au ministre des Sports, Rachid Madrane (PS), afin de créer un cadre professionnel et adapté pour les athlètes de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La Ligue francophone d’athlétisme a réagi à ce communiqué: «La LBFA est tout à fait d’accord de créer une commission d’athlètes. Elle a d’ailleurs, à l’occasion de son récent conseil d’administration, décidé de demander à la Ligue flamande de créer un groupe de travail national, avec les représentants de chaque partie, athlètes et manager compris. […] Durant ce CA, il a également été décidé de demander à Nafissatou Thiam et à ses managers de faire partie de la future commission».

Delfine Persoon conserve sa ceinture WBC

Delfine Persoon a défendu avec succès son titre mondial WBC de boxe dans la catégorie des poids légers, samedi soir à Courtrai.

La Flandrienne de 34 ans a pris le meilleur sur l’Américaine Melissa St. Vil, âgée de 35 ans, qui a abandonné à la 6e reprise. La Sportive belge de l’année 2015 compte maintenant 43 victoires, dont 17 avec KO, contre une défaite à son palmarès.

Neuville prend la quatrième place au Mexique

Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3) a remporté, pour la cinquième fois, le Rallye du Mexique, 3e manche du championnat du monde des rallyes (WRC), dimanche dans l’État de Guanajuato, dans le centre du Mexique. Thierry Neuville (Hyundai i20) a pris la 4e place.

L’Italien Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté le GP du Qatar de MotoGP, première des dix-neuf épreuves du championnat du monde 2019, dimanche sur le circuit de Losail.

Flipkens en lice pour le point de l’année, Minnen titrée au Japon

C’est le site web de la WTA qui l’a révélé samedi. La demi-volée entre les jambes, suivie d’une volée lob gagnante, réalisée par Kirsten Flipkens dans un vent tourbillonnant au début du deuxième set de son premier tour victorieux contre la Canadienne Eugénie Bouchard à Indian Wells, a épaté les amateurs de la petite balle jaune.

Greet Minnen a remporté son succès le plus significatif en carrière. La Belge, 21 ans et 243e mondiale, a remporté dimanche le tournoi de tennis ITF de Yokohama, doté de 25 000 dollars et joué sur dur.

En finale, la Limbourgeoise s’est facilement imposée 6-4, 6-1 contre la Roumaine Elena Gabriela Ruse, 21 ans et 253e mondiale. Ce nouveau résultat positif devrait permettre à Minnen, compagne d’Alison Van Uytvanck, de gagner de nombreuses places au prochain classement WTA et ainsi atteindre un nouveau meilleur classement en carrière.

Ysaline Bonaventure (WTA 144) continue son beau parcours au tournoi de tennis WTA Premier d’Indian Wells.

Samedi dans le désert californien, elle a rejoint les seizièmes de finale. Au deuxième tour de cette épreuve sur surface dure, Bonaventure, 24 ans, a battu la Croate Donna Vekic (WTA 26), exemptée de premier tour, sur le score de 1-6, 7-6 (7/5), 6-4. Le match a duré 2h10.

Une victoire contre la 26e mondiale, c’est une des plus belles victoires de la carrière de la Stavelotaine.

Alaphilippe remporte les Strade Bianche: nouveau succès pour Quick-Step

Deceuninck – Quick-Step continue de tout gagner! Julian Alaphilippe a remporté les Strade Bianche, devant Jakob Fuglsang et Wout Van Aert. Cinq Belges terminent dans le Top 10.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) a remporté la course dames.

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a remporté la 1e étape de Paris-Nice (WorldTour), disputée dimanche avec arrivée et départ à Saint-Germain-en-Laye sur une distance de 138,5 km.

Philippe Gilbert (Deceuninck-QuickStep) a tenté sa chance seul à 2 km de l’arrivée mais a été repris par le peloton peu après la flamme rouge.

Un joueur anglais agressé en plein match

Le milieu de terrain d’Aston Villa Jack Grealish a été frappé par un supporter de Birmingham City dimanche, lors du derby entre les deux grands rivaux de la deuxième division anglaise.

Jack Grealish se trouvait dans la surface de Birmingham quand un homme est entré sur le terrain pour lui asséner un coup de poing par derrière, après seulement dix minutes de jeu. Une agression odieuse.

Milanov titré au lancer du disque

Philip Milanov a remporté le concours du lancer du disque lors de la 19e édition de la Coupe d’Europe des lancers, samedi à Samorin en Slovaquie.

Le Brugeois de 27 ans a signé un meilleur jet à 62m63, à son 5e essai, lors de son premier concours de la saison en plein air. Le lancer du disque ne se dispute pas en salle. Il a réussi la série suivante: 59m69, X, 61m91, 60m32, 62m63 et 60m19.

GP de Marrakech: Nikiforov en argent, Chouchi défait

Toma Nikiforov, champion d’Europe des moins de 100 kg, a décroché la médaille d’argent au GP de judo de Marrakech, dimanche au Maroc.

Pour sa deuxième compétition après sa revalidation au genou, le Bruxellois, 17e mondial, a été battu sur waza-ari au golden score en finale par l’Irlandais Benjamin Fletcher (IJF 13).

Vice-champion d’Europe, Sami Chouchi a été battu au premier tour des repêchages du GP de Marrakech. Chouchi (IJF 13) s’est incliné devant le Grec Alexios Ntanatsidis (IJF 35) sur ippon.

Les Giants d’Anvers mettent fin à l’hégémonie d’Ostende

Anvers a remporté la Coupe de Belgique de basket messieurs en battant Ostende 76-70 en finale dimanche à Forest-National.

Anvers s’est offert sa troisième Coupe après des succès en 2000 et 2007. Ostende restait sur six titres d’affilée.

Tournoi des Six Nations: l’Angleterre revient sur les Gallois

L’Angleterre a conservé ses espoirs de victoire titre dans le Tournoi des Six Nations de rugby. Elle a surclassé l’Italie 57-14 et obtenu le bonus offensif, samedi à Twickenham, lors de la 4e journée.

Le XV de la Rose, qui a inscrit 8 essais, conforte sa 2e place au classement (15 points) à un point du Pays de Galles, dernière nation invaincue mais qui peut tout perdre en cas de défaite à domicile face à l’Irlande lors de la dernière journée le samedi 16 mars.

La Louvière humilie l’Olympic, la montée en D1A se jouera à Malines

En D2 Amateurs, l’Olympic Charleroi s’est fait humilier par La Louvière Centre. De semaine en semaine, les Loups impressionnent toujours plus. Piqués dans leur orgueil après le nul face à Meux, les Louviérois, bien aidés par l’exclusion de Deville très tôt dans le match, ont déroulé face à l’Olympic en enfilant à nouveau les perles: six au total, des œuvres de Van Den Kherkof (2), Dansoko, Bettaieb, Dahmane et Pina.

Le match aller de la finale de la Proximus League de football, samedi soir à Anvers, n’a pas permis au Beerschot Wilrijk et au FC Malines de se départager malgré les nombreuses occasions créées de part et d’autre (0-0). Tout se jouera la semaine prochaine pour la montée en D1A.

Nouveau scandale dans le football

Un nouveau scandale éclabousse la procédure d’attribution de l’organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar après la révélation dimanche par le Sunday Times d’un contrat secret passé entre la FIFA et la chaîne de télévision Al-Jazeera, propriété de Doha, trois semaines avant le vote.

Ce contrat, conclu à l’approche de la fin de la campagne des candidatures selon des documents diffusés par le journal britannique, prévoyait notamment le versement de 100 millions de dollars (environ 75 millions d’euros au cours de l’époque) sur un compte de la FIFA en cas de désignation du Qatar comme hôte du Mondial 2022.

