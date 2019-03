VIDÉOS | Triplé de Sterling, Man City continue sur son rythme effréné

Sans Kevin De Bruyne, blessé aux ischio-jambiers, mais avec son capitaine Vincent Kompany pendant toute la rencontre, Manchester City a glané trois points supplémentaires samedi lors de la réception de Watford (3-1) pour le compte de la 30e journée de Premier League.

Après une première mi-temps vierge en but, les Skyblues ont marqué à trois reprises peu après le retour des vestiaires grâce à un triplé de Raheem Sterling (46e, 50e et 59e). Watford, avec Christian Kabasele dans l’axe de la défense pendant 90 minutes, a réduit l’écart via son milieu de terrain offensif Gerard Deulofeu (66e).

C’est la sixième victoire de rang des Mancuniens en championnat qui, avec 74 unités, comptent provisoirement quatre points de plus que Liverpool. Les Reds reviendront à une longueur des troupes de Pep Guardiola en cas de victoire à Anfield Road dimanche contre Burnley. Quant aux ‘Hornets’, ils sont huitièmes avec 43 points.

Gladbach et Hazard se reprennent

En Allemagne, le Borussia Mönchengladbach de Thorgan Hazard s’est imposé sur la pelouse de Mayence (0-1) à l’occasion de la 25e journée. Le Belge est descendu à la 69e minute, six minutes après l’ouverture du score signée Nico Elvedi (63e). ‘Gladbach met ainsi un terme à quatre matches sans victoire en Bundesliga. Grâce à ce court succès, les ‘Poulains’pointent à la 4e place, à égalité avec Leipzig (46 pts).