Six Nations: l’Angleterre écrase l’Italie et peut encore gagner le tournoi

L’Angleterre a conservé ses espoirs de victoire titre dans le Tournoi des Six Nations de rugby. Elle a surclassé l’Italie 57-14 et obtenu le bonus offensif, samedi à Twickenham, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations.

Le XV de la Rose, qui a inscrit 8 essais, conforte sa 2e place au classement (15 points) à un point du Pays de Galles, dernière nation invaincue mais qui peut tout perdre en cas de défaite à domicile face à l’Irlande lors de la dernière journée le samedi 16 mars. L’Angleterre jouera face à l’Écosse à Twinckenham au cours de cette même journée.

Le Pays de Galles s’est imposé 11-18 en Écosse, samedi à Murrayfield. Dimanche, l’Irlande reçoit la France à Dublin. Une large victoire avec bonus offensif lui permettrait aussi de prétendre à la victoire finale à l’issue de l’ultime journée.