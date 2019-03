Rallye du Mexique: Thierry Neuville remonte à la 4e place

Thierry Neuville a grimpé de deux places après les trois premières spéciales samedi au 16e Rallye du Mexique, la troisième des quatorze manches du championnat du monde.

Au volant de sa Hyundai i20, le Belge a profité de la sortie de route d’Esapekka Lappi (Citroên C3) et de la crevaison de Kris Meeke (Toyota Yaris) pour s’emparer de la 4e place. Le Français Sébastien Ogier (Citroën C3), sextuple champion du monde, est toujours en tête.

Le Finlandais Lappi est parti à la faute dans l’ES 10, la première de la journée, forçant les organisateurs à interrompre la spéciale. Cela a profité à Ogier, victime d’une crevaison, qui a ainsi pu limiter les dégâts. Dans l’ES 11, le Britannique Meeke a crevé à son tour et abandonné plus d’une minute et trente secondes dans l’aventure.

Neuville pointe désormais à la 4e place, avec 1:19.5 de retard sur Ogier, et 38.5 sur l’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris), 3e. Le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta) est deuxième à 19.2 d’Ogier. «Il va falloir pousser cet après-midi puisque Kris est maintenant derrière nous au classement», a déclaré le Saint-Vithois, vice-champion du monde.

Les pilotes effectueront la boucle matinale une seconde fois avant de ponctuer la journée par trois courtes spéciales. Dimanche, trois spéciales et plus de 50 kilomètres seront au programme de l’ultime journée.