La LBFA ouverte à une commission d’athlètes avec Nafi Thiam

La LFBA a réagi à l’appel des 12 athlètes belges réclamant un cadre professionnel et adapté pour les athlètes de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Douze athlètes belges, dont Nafi Thiam et les frères Borlée, ont lancé un appel au ministre des Sports, Rachid Madrane (PS), afin de créer un cadre professionnel et adapté pour les athlètes de haut niveau en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Contactée par la RTBF, la Ligue francophone d’athlétisme a réagi à cet appel: «La LBFA est tout à fait d’accord de créer une commission d’athlètes. Elle a d’ailleurs, à l’occasion de son récent conseil d’administration, décidé de demander à la Ligue flamande de créer un groupe de travail national, avec les représentants de chaque partie, athlètes et manager compris. […] Durant ce CA, il a également été décidé de demander à Nafissatou Thiam et à ses managers de faire partie de la future commission».

«Il faut travailler ensemble avec les athlètes et c’est le souhait de chacun d’entre nous», indiquait Nafi Thiam dans le communiqué adressé au ministre des Sports et la LFBA.

De son côté, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a indiqué, par la voix de son président, Pierre-Olivier Beckers, qu’il «soutiendra toute recherche de solution pérenne, adaptée et respectueuse de tous et du sport en particulier».