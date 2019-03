Échauffourées près de Nantes, des gilets jaunes pénètrent dans un centre commercial

Des «gilets jaunes» ont pénétré brièvement dans le centre commercial Atlantis, situé près de Nantes, et trois personnes ont été interpellées pour jets de projectiles sur les forces de l’ordre, a indiqué samedi à l’AFP la préfecture de Loire-Atlantique.

Un groupe d’une trentaine de «gilets jaunes» a pénétré brièvement en milieu d’après-midi dans le centre commercial Atlantis, situé à Saint-Herblain, en banlieue ouest de Nantes et point de regroupement de quelque 250 à 300 manifestants nantais pour l’épisode 17, a constaté un correspondant de l’AFP. Les «gilets jaunes» sont rentrés par une porte de parking et sont montés à l’étage pour parcourir les galeries. Lorsque les policiers sont intervenus pour les faire sortir, des bocaux remplis d’excréments ont été jetés.

La police a procédé à trois interpellations, selon la préfecture. Une déviation a été mise en place pour les automobilistes venant de Saint-Nazaire, sur la N444, en direction de Nantes. La route est également bloquée par les forces de l’ordre dans le sens Nantes-Saint-Nazaire.

Le jeu du chat et de la souris se poursuivait vers 17 h 00 entre policiers et manifestants aux abords de la zone commerciale et sur la route, donnant lieu à des tirs sporadiques de gaz lacrymogènes.

Des échauffourées avaient déjà éclaté en début d’après-midi dans cette même zone. Les manifestants s’étaient rassemblés plus tôt dans la journée sur le rond-point de la porte d’Armor, près d’Atlantis avant de se diriger vers le centre lui-même, où ils ont dressé des barricades avec des chariots, d’après les images filmées par Presse Océan, avant d’être une première fois repoussés.

«Nous ne souhaitons pas qu’ils rentrent dans le centre. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser ces + gilets jaunes + qui circulent par petits groupes de quelques dizaines et non en cortège dans cette zone du centre Atlantis et sur la nationale 444 qui mène à Vannes et Saint-Nazaire», avait déclaré la préfecture.