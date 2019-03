DIAPO | Strade Bianche: immersion en plein cœur de la Toscane

Ce samedi se déroulait la Strade Bianche, une course cycliste en plein cœur de la Toscane. L’occasion pour certains téléspectateurs de découvrir les paysages magnifiques de la région.

Un des plus gros avantages des courses cyclistes diffusées dans les médias est que les téléspectateurs peuvent admirer les paysages de la région parcourue en direct. Cela a notamment été le cas avec la Strade Bianche, une course cycliste qui se déroule près de Sienne, en Toscane. Elle avait lieu ce samedi et c’est le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) qui a remporté la 13e édition chez les hommes. Côté femmes, c’est Annemiek van Vleuten qui s’est imposée un peu plus tôt dans la journée.

Voici, ci-dessus, quelques images impressionnantes des paysages de la Toscane lors de cette célèbre course.