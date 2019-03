VIDÉO | Le torchon brûle entre Patrice Evra et Jérôme Rothen

PATRICE EVRA et PAUL POGBA Photo News

Après la qualification de Manchester United en Ligue des champions, une célébration de Patrice Evra dans le stade n’a pas du tout plu à Jérôme Rothen, qui l’a expliqué aux médias. La réplique de Patrice Evra n’a pas tardé. Il en est venu aux insultes.

Après la qualification de Manchester United contre le PSG cette semaine, le footballeur français Patrice Evra, un ancien mancunien, a célébré l’exploit d’une manière bien particulière. Sur son compte Tweeter, il a posté une vidéo de lui au stade du Parc des Princes avec la réplique: «Ici c’est Manchester», accompagné de Paul Pogba.

Chose que n’a pas du tout appréciée Jérôme Rothen, consultant pour RMC et ancien coéquipier d’Evra. «Patrice Evra se permet une vidéo dans la tribune d’honneur du PSG, entouré de gens qui paient pour que le club avance, qui sont sponsors du club, avec des anciens joueurs qui ont marqué l’histoire du club», confie l’intéressé. «Il se permet une vidéo comme ça… En criant «Ici, c’est Manchester, ici c’est cela, ici on est trop fort, I Love this game» à côté des gens qui hallucinent».

Jérôme #Rothen : "Patrice #Evra, ton attitude est scandaleuse !"



Jérôme Rothen est remonté contre Patrice Evra mais aussi la direction du #PSG et sa gestion des supporters et des légendes du club.#TeamDuga #RMCLive pic.twitter.com/RleoMqCbfX — Team Duga (@TeamDugaRMC) 7 mars 2019

Le joueur français conclut sa réprimande par «Patrice Evra, ton attitude est scandaleuse!»

La réplique de Patrice Evra

Si les deux hommes ont joué ensemble deux saisons à l’AS Monaco, cela n’a pas empêché à Patrice Evra d’en venir aux insultes. Suite à la réaction de Jérôme Rothen, le joueur de West Ham a répliqué de manière cinglante.

Quand Patrice Evra répond à Jérôme Rothen. Violent !?? #MUFC pic.twitter.com/CYs6ltSFVh — Manchester United (@MUnitedFR) 8 mars 2019

Est-ce ce que ce conflit va finir comme celui entre les rappeurs Booba et Kaaris? Réponse dans les jours à venir…