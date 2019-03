IMAGES | Pour ses 60 ans, Barbie rend hommage aux femmes

Barbie, la célèbre marque de poupée, fête ce samedi son 60e anniversaire. L’occasion pour la marque de rendre hommage à certaines femmes dans le monde, qui en inspirent bien d’autres par leur parcours. Parmi ces femmes, treize sportives se sont vues se faire cloner en poupée.

Ce samedi 9 mars, Barbie, la célèbre poupée, fête ses 60 années d’existence. Le hasard fait bien les choses puisque le vendredi 8 mars était la journée des droits de la femme. L’occasion pour la célèbre poupée de rendre hommage aux femmes qui sont des modèles pour la société dans le monde. Comment? En créant une barbie qui ressemble comme deux gouttes d’eau à son modèle.

Au total, vingt femmes se sont vues clonées en barbie. Et, ce, dans tous les domaines: la culture avec l’artiste mexicaine Frida Kahlo, l’entreprise et la cuisine avec la chef française Hélène Darroze ou encore la science avec la mathématicienne américaine Katherine Johnson.

In celebration of our 60th anniversary and #InternationalWomensDay, we proudly honor #MoreRoleModels than ever before from around the world in an effort to inspire the next generation of girls. #Barbie60 🌍 pic.twitter.com/8bte7gcNSO — Barbie (@Barbie) 7 mars 2019

Surtout le sport

Outre ces trois domaines, le sport y est aussi très représenté. Au total, la marque de poupée a fabriqué treize barbies à l’éfigie des sportives. Il y a par exemple la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, la gymnaste indienne Dipa Karmakar ou encore la surfeuse brésilienne Maya Gabeira.

Imagining she can be anything is just the beginning. Actually seeing that she can makes all the difference. Meet the latest Barbie Role Models–all extraordinary women we've honored with a doll in their likeness. #MoreRoleModels #Barbie60 pic.twitter.com/hlhD482hOz — Barbie (@Barbie) 6 mars 2019

Les autres élues sont la cycliste allemande Kristina Vogel, l’alpiniste mexicaine Karla Wheelock, la snowboardeuse américaine Chloe Kim, la patineuse canadienne Tessa Virtue, la footballeuse italienne Sara Gama, la gymnaste russe Lyasan Utiasheva, la volleyeuse chinoise Hui Ruoqi, l’escrimeuse américaine Ibtihaj Muhammad, la boxeuse anglaise Nicola Adams Obe et en fin la gymnaste américaine Gabby Douglas.

Toutes ces femmes sont bien sûr honorées d’être l’effigie de cette marque. Comme le prouve le tweet de Kristina Vogel.