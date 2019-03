Kirsten Flipkens, créditée du «point du tournoi», en lice pour le «point de l’année»

Kirsten Flipkens (WTA 56) va tenter de se hisser au troisième tour samedi à Indian Wells. La Campinoise, 33 ans, y défiera l’Américaine Danielle Collins (WTA 25), 25 ans, demi-finaliste du dernier Open d’Australie.

Un sacré défi pour Flipper donc, qui quoi qu’il arrive semble déjà assurée de repartir avec le «point du tournoi», si pas de l’année.

C’est le site web de la WTA qui l’a révélé samedi. La demi-volée entre les jambes, suivie d’une volée lob gagnante, réalisée par Kirsten Flipkens dans un vent tourbillonnant au début du deuxième set de son premier tour victorieux contre la Canadienne Eugénie Bouchard (WTA 73) a épaté les amateurs de la petite balle jaune.

«En une fraction de seconde, vous devez décider ce que vous allez faire», a expliqué Kirsten Flipkens au sujet de ce coup spectaculaire sur le site de la WTA. «Je courais vers le filet et la balle est arrivée droit sur moi. Peut-être que cela est apparu plus difficile que ce ne l’était, car pour moi, c’était le moyen le plus évident de renvoyer la balle dans le court. Honnêtement, je n’avais pas beaucoup d’autres options. La balle est arrivée dans mes pieds et je me suis dit ‘ok, je vais faire un tweener (NdlR: un coup entre les jambes)’. C’était quelque chose d’instinctif. Ce n’est pas comme si j’avais le temps de réfléchir».

Ce match, remporté 7-5, 3-6, 7-5 par Kirsten Flipkens, fut d’ailleurs plein d’échanges palpitants et de points remarquables.

«Dans le troisième set, ce fut un match très tactique, mais je me suis montrée la plus forte mentalement», a ajouté la native de Geel. «Je suis contente qu’Agnieszka Radwanska ne joue plus. Peut-être que j’aurai une chance cette année», a-t-elle souri au sujet de l’éventualité de voir ce point être reconnu comme celui de l’année. «J’ai en tout cas déjà reçu énormément de messages sur mon téléphone».