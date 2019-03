VIDÉO | Qui sont les deux Belges inscrits à Koh Lanta «La guerre des chefs»?

TF1 a enfin dévoilé les portraits en vidéo des candidats pour la saison 19 de Koh Lanta. Parmi eux, deux Belges originaires de Bruxelles et de Charleroi.

C’est la question qui se situe sur les lèvres des amateurs belges de l’émission française «Koh Lanta». Qui sont ces deux Belges qui vont participer à la 19e saison, nommée «Le combat des chefs», qui se déroule aux Fidji? Jusqu’à présent, la chaine TF1 n’avait diffusé que des photos de ces deux candidats. La première s’appelle Maud et elle est originaire de Bruxelles. Le second candidat se prénomme Nicolas, et il vient de Charleroi.

Maud (50 ans), Bruxelles

Originaire de la capitale, cette commerciale de l’imagerie médicale a une passion: l’alpinisme. Elle a commencé par le Mont-Blanc, ensuite l’Aconcagua en Amérique du sud, et après le Kilimandjaro. Son but? Monter le Mont Everest et faire l’ascension des sept montagnes les plus hautes du monde. C’est pour cette raison qu’elle participe à Koh Lanta, histoire de remporter les 100 000 euros. «Ce qui est important, c’est d’avoir un très bon mental», confie l’intéressée. «Avoir une endurance et une ténacité, accepter d’avoir des privations.»

Nicolas (35 ans), Charleroi

Originaire de Charleroi, cet agent commercial dans le milieu de l’énergie pratique le football trois par semaine. Il se définit comme quelqu’un de très combatif. En couple depuis neuf ans, il a un fils, nommé Mathis, et âgé de quatre ans. Ce sportif devra surmonter ces deux écueils: l’absence de ses proches et le manque de nourriture.

Dans cette «guerre des chefs», il y aura trois équipes: jaune, rouge, bleue. De nouvelles règles ont été mises en place. Et même le déroulement de la compétition a été chamboulé puisque les candidats commenceront leur aventure par la traditionnelle épreuve des poteaux, qui donnait accès à la finale jusqu’à présent.