Rallye du Mexique: Ogier en tête, Neuville sixième, Mikkelsen et Sordo s’arrêtent

Sébastien Ogier (Citroën C3), le sextuple champion du monde français, était en tête du 16e Rallye du Mexique, la troisième des quatorze manches du championnat du monde, à l’issue de la journée de vendredi, marquée par plusieurs abandons, notamment du Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) et de l’Espagnol Dani Sordo (Hyundai i20).

Ogier a profité de l’abandon de Mikkelsen, leader à l’issue des trois premières spéciales de vendredi, mais qui a dû abandonner lors de la quatrième, quand une pierre a endommagé son véhicule.

Le Français avait pourtant commencé la journée mécontent de son troisième rang, dû au temps théorique qui lui avait été attribué après la suspension de la première spéciale jeudi, pour des raisons de sécurité, sans qu’il n’ait pu la disputer.

Ogier mène la danse avec un temps d’une heure, 18 minutes, 33 secondes et 8 dixièmes.

Sordo, qui le talonnait à moins de cinq secondes au bout de l’ES6, a dû lâcher prise en raison semble-t-il d’un problème d’alternateur ou de batterie.

D’autres pilotes ont également abandonné: les Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta) et Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), le Polonais Lukasz Pieniazek (Ford Fiesta R5) et le Canadien Boris Djorjevic (Ford Fiesta R2).

Le deuxième du classement est désormais le Britannique Elfyn Evans (Ford Fiesta), à 14,8 secondes, suivi par son compatriote Kris Meeke (Toyota Yaris), troisième à 21,1 secondes.

L’avance d’Ogier aurait pu être encore plus conséquente, sans une crevaison dans la spéciale de Las Minas (ES7 – 10,72 km) qui lui a fait perdre une vingtaine de secondes.

L’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris), leader du Championnat, et son dauphin Thierry Neuville (Hyundai 20), pénalisés par leurs positions d’ouvreurs et une crevaison qui a coûté 45 secondes au Belge, ne pointent qu’aux quatrième et sixième rangs.

«Ce n’est pas moi qui vais baisser les bras», a déclaré Neuville au terme de cette sinistre journée pour Hyundai. «Je me bats, mais il faut bien reconnaître qu’aujourd’hui (vendredi, NDLR), quelque chose ne tournait pas rond chez nous. Dans la position où je me trouve, je ne peux faire mieux. Je suis très frustré…»

Interrogé à ce sujet, le manager du team Andrea Adamo à préféré «ne rien dire, parce que ce n’est pas le moment…»

Samedi, le Rallye du Mexique comportera neuf spéciales, sur 138,37 kilomètres.

Neuville qui s’élancera le troisième, a pour premier objectif de se rapprocher de Lappi et – surtout – de Tänak, cinquième et quatrième.