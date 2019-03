Un week-end sous les nuages et un vent soutenu

Samedi matin, des pluies seront encore temporairement présentes en haute Belgique mais cette perturbation quittera rapidement notre pays par l’est, annonce l’IRM. Par la suite, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux.

L’Institut Royal Météorologique prévoit encore quelques averses locales, surtout en cours d’après – midi. Les maxima seront compris entre 8 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort, ou en cours de journée éventuellement fort par endroits. L’après – midi, des rafales entre 60 et 75 km/h seront possibles.

Samedi soir, le temps restera généralement sec avec probablement quelques éclaircies.

Dans la nuit de samedi à dimanche, il pleuvra à nouveau depuis la frontière française. Sur les hauteurs de l’Ardenne, il pourra tomber de la neige fondante. Les minima seront compris entre 1 et 4 degrés en Ardenne et autour de 5 ou 6 degrés ailleurs. Le vent diminuera en intensité et sera généralement modéré.

Dimanche, la journée débutera d’abord sous un ciel très nuageux avec des périodes de pluie et en Ardenne, la possibilité de neige fondante. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra partiellement nuageux à partir de l’ouest avec parfois des averses. Les températures seront comprises entre 5 et 9 degrés en Ardenne et entre 9 et 11 degrés en basse Belgique. Le vent deviendra modéré à assez fort dans l’intérieur des terres et fort à très fort au littoral de secteur ouest. Les rafales pourront atteindre 70 à 80 km/h.