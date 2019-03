Jos Donvil: «Si on signe quelque chose, on s’engage»

L’administrateur délégué des Éditions de l’Avenir fait le point sur la situation dans notre entreprise.

Jos Donvil, où en sont les négociations?

On se remet autour de la table dès lundi matin avec les syndicats. Il faut faire en sorte de redémarrer l’entreprise au plus vite. Tout le monde en souffre. Le seul moyen de s’en sortir, c’est de discuter.

Vous êtes prêts à discuter aussi avec les représentants des journalistes (AJP-SDR)?

La première chose à faire, c’est de se mettre autour de la table avec les représentants officiels et ce sont les syndicats. Quand on a un accord avec les syndicats, c’est un accord. Sauf ici.

L’accord a été remis en cause par une grande partie du personnel.

Je ne nie pas l’existence de l’AJP. Mais ce n’est pas un syndicat. Que l’AJP et les syndicats trouvent un accord pour fonctionner entre eux et que les syndicats représentent tout le monde. Moi, je ne refuse jamais de discuter.

Vous êtes prêts à négocier avec l’AJP sur l’indépendance rédactionnelle, qui relève de ses compétences?

Mais il y a une charte. Une convention. Et tout sujet qui arrive sur la table du conseil d’entreprise est mis à l’agenda et traité.

Mais ce n’est pas là qu’on négocie. La réorganisation de la rédaction va être présentée bientôt en conseil d’entreprise. Est-ce que les journalistes auront leur mot à dire?

On doit être ouverts aux remarques et aux suggestions. Est-ce que j’en tiens compte? Oui. Est-ce que je tiens compte de tout? Non. La responsabilité finale, elle revient à la direction. Sinon, c’est l’anarchie.

Une alerte est lancée devant le Conseil de l’Europe après le lock-out de la direction. Une réaction?

Pas maintenant. Mais il n’y a jamais eu de lock-out. Quand un chauffeur de camion est en grève, il n’a pas besoin des clés du camion. Un travailleur en grève qui réclame un accès à son outil, c’est bizarre.

Mercredi, le travail avait repris, mais la direction a conditionné la parution à la conclusion d’un accord global.

Parce que l’AJP prévenait que si on n’avait pas d’accord, il y aurait une grève vendredi. Il fallait résoudre ça vite, après deux jours de grève sauvage.

Mais le blocage de l’outil a commencé lundi déjà.

C’est vrai, on a bloqué. Mais une fois de plus, exiger un accès quand on ne travaille pas… Entre-temps, on en a profité pour nettoyer certains accès. On a mis de l’ordre. C’est illégal?

Ça ne rassure pas sur l’indépendance rédactionnelle.

Il n’y a jamais eu d’intervention dans le passé. Il n’y en aura jamais. La liberté de la presse, c’est inscrit dans la Constitution. J’ai 30 ans de carrière, je suis un manager réputé. Et je mettrais ma carrière en péril pour un article dans un journal régional? Je serais fou. Si on signe quelque chose, on s’engage! Et ce journal, j’y crois en plus!