Jacques Borlée répond à la lettre de la LBFA: «Il m’est urgent de réfléchir à un cadre plus harmonieux»

Jacques Borlée a tenu à répondre vendredi soir à la lettre ouverte de la Ligue Belge Francophone d’Athlétisme (LBFA) publiée vingt-quatre heures plus tôt dans laquelle elle annonçait ne plus vouloir collaborer avec l’entraîneur et coach des Belgian Tornados, le relais national du 4X400 mètres, sacré encore champion d’Europe en salle dimanche dernier à Glasgow.

Voici la lettre dans son intégralité: