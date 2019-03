À 92 ans, Elizabeth II fait ses débuts sur Instagram

C’est une grande première pour la reine d’Angleterre: à 92 ans, elle publie son premier post Instagram.

De passage par le Musée des Sciences, Elizabeth II a publié son tout premier post sur Instagram et prouve qu’à 92 ans, elle est prête à suivre le mouvement.

Lors de sa visite au Science Museum de Londres, ce jeudi, la reine d’Angleterre a tenu à partager un morceau d’Histoire sur le compte officiel de la famille royale.

«J’ai été intriguée par la découverte d’une lettre des Archives royales, écrite en 1843 à mon arrière-arrière grand-père le prince Albert.» Évoquant Charles Babbage, pionnier de l’informatique, elle poursuit: «Dans la lettre, Babbage explique à la reine Victoria et au prince Albert son invention, le Moteur Analytique, à partir duquel les premiers programmes informatiques ont été créés.»

Il s’agit d’une première pour la reine qui justifie son initiative: «J’ai eu le plaisir de découvrir les initiatives d’enfants en matière de code et il me semble approprié de publier ce post Instagram depuis le Musée des Sciences qui encourage depuis longtemps l’innovation technologique et inspire les prochaines générations d’inventeurs.»

C’est déjà lors d’une visite au formidable Science Museum de Londres que la reine avait publié son premier tweet en 2014.