Combien de manifestants ce samedi devant le pont des Trous, à Tournai ?

Un groupe huttois de sauvegarde du patrimoine a lancé, via Facebook, un appel à manifester devant le pont des Trous, samedi. L’information commence à se répandre sur la toile...

«Communauté Historia», c’est le nom d’un groupe Facebook géré par un jeune Huttois, Virgil Declercq, manifestement passionné par le patrimoine.

Le groupe - qui compte 250 abonnés - se décrit comme une «communauté de bénévoles pour la protection du patrimoine et de l’environnement».

Celui-ci lance un appel via les réseaux sociaux afin d’organiser un «rassemblement pour la sauvegarde du pont des Trous» et donne, en français et en néerlandais, les précisions suivantes au sujet de cette manifestation: «voici quelques mots pour vous sensibiliser à venir nous rejoindre le samedi 9 mars, où nous occuperons la périphérie du pont des Trous.

Ce pont en partie du XIIIe et du XIVe est menacé par un intérêt commercial et risque en partie de disparaître si nous ne faisons rien. Il est temps d’agir ensemble pour protéger notre histoire, et de développer un projet pour une mise en valeur et une sauvegarde de certaines arches.»

Les organisateurs donnent rendez-vous aux personnes intéressées à 14 h à la gare de Tournai. Ils devraient alors se diriger en cortège vers le monument via la rue Royale pour ensuite couper par la rue becquerelle, prendre le pont de Fer et continuer par le quai de Salines jusqu’au pont.

Les organisateurs annoncent la fin de la manifestation aux environs de 16 h et invitent les participants à venir déguisés de préférence.

Pour l’heure, on ignore combien de personnes répondront effectivement à l’appel lancé sur Facebook. Vendredi soir, 209 internautes annonçaient leur participation et 1 400 se disaient intéressés. Un peu avant 19 h, cependant, l’appel avait déjà été partagé plus d’une centaine de fois par des «visiteurs». Par expérience, l’on sait que ce type d’annonce est susceptible de provoquer très rapidement un emballement incontrôlable sur les réseaux sociaux à partir du moment où l’information est repartagée. C’est d’ailleurs sur base de ce principe que se sont organisées la plupart des manifestations de gilets jaunes.

Du côté de l’autorité communale tournaisienne, Philippe Robert, bourgmestre ff en l’absence de Paul-Olivier Delannois, nous a précisé qu'une demande d'autorisation de la manifestation a été adressée tardivement mais que, malgré cela, la manifestation sera tolérée dans un souci d'apaisement et sera encadrée par les services de police locale. "Il est évident que cette marche devra rester pacifique et comme pour toute autre manifestation, les participants doivent rester identifiables comme le prévoit la loi...", précise encore Philippe Robert.