Kevin De Bruyne absent samedi contre Watford

Kevin De Bruyne sera, comme on pouvait s’y attendre, absent samedi contre Watford, a indiqué vendredi l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola.

De Bruyne s’est blessé aux ischio-jambiers le week-end dernier contre Bournemouth. On ne connaît pas encore la période de l’indisponibilité du Diable Rouge. Guardiola avait laissé entendre la semaine dernière qu’il serait absent «un moment».

Victime de deux blessures au genou en début de saison, De Bruyne n’a plus joué en équipe nationale depuis la Coupe du monde et pourrait manquer le rassemblement des Diables rouges en vue des rencontres qualificatives pour l’Euro 2020 prévues le 21 et 24 mars prochains face à la Russie et Chypre.

Manchester City est en tête de la Premier League avec un point d’avance sur Liverpool, qui recevra Burnley dimanche.