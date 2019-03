Rachid Madrane veut que la LBFA et Jacques Borlée «renouent le dialogue»

Une rencontre le 13 mars?

La Ligue belge francophone d’athlétisme et Jacques Borlée doivent se rencontrer en principe le mercredi 13 mars dans l’après-midi au siège du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB). Prévue de longue date, cette réunion structurelle permet de mettre autour de la table les différentes instances de l’athlétisme. Les administrations (Adeps et Sport Vlaanderen) et le COIB, dans un premier temps fixent les objectifs. Dans un second temps, les ligues d’athlétisme (VAL et LBFA) se joignent à la réunion afin de déterminer les modalités pratiques et ensuite Jacques Borlée intervient pour finaliser le plan concernant ses athlètes.

«Ces réunions sont régulières» a rappelé Luc Rampaer, le responsable de la communication du Comité Olympique et Interfédéral Belge, à l’agence Belga. «Il se trouve qu’elle est programmée mercredi prochain.»