Éditions de l'Avenir: la concertation continue, nouvelle réunion lundi

Les discussions se poursuivent afin de sortir du conflit social au sein de notre entreprise de presse. La situation sera évaluée lundi.

Jeudi, l'Association des Journalistes Professionnels (AJP) et la Société Des Rédacteurs (SDR) des Editions de l'Avenir (EdA) ont été mandatées par le personnel pour proposer des amendements dans la convention conclue mercredi soir entre la direction et les syndicats.

"La concertation est toujours en cours afin de trouver des solutions pour débloquer la situation et retrouver un climat serein", indique ce vendredi Yves Berlize, Managing Director des EdA. "Une réunion se tiendra lundi matin avec les organisations syndicales afin d’évaluer la situation. La direction se mettra ensuite autour de la table avec l’AJP et la SDR."

Ces deux dernières appellent à la poursuite du travail "afin de favoriser le bon aboutissement de ces négociations". L'AJP et la SDR demandent aussi "à la direction et aux organisations syndicales de ne pas commettre à nouveau l’erreur de procéder à la signature d’un accord avant que la direction n’ait pu rencontrer les représentants des journalistes clairement mandatés par l’assemblée du personnel, ce jeudi."

Pour rappel, nos journaux ne sont pas parus mardi et mercredi suite au licenciement de trois journalistes. L'accord conclu mercredi soir portait notamment sur la réintégration possible de ces trois journalistes. Le texte a toutefois été jugé "très insuffisant au plan de l'indépendance rédactionnelle qu'il est censé protéger", selon les termes des représentants de l'AJP et de la SDR.