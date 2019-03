VIDÉO | Tweener, volée, lob: l’incroyable coup gagnant de Flipkens

Kirsten Flipkens s’est qualifiée pour le deuxième tour à Indian Wells. Face à Eugenie Bouchard, la Belge a remporté un point incroyable.

Kirsten Flipkens (WTA 56) s’est qualifiée ce vendredi pour le deuxième tour du tournoi de tennis WTA d’Indian Wells. Flipkens, 33 ans, a battu la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 73) au premier tour.

La joueuse belge s’est imposée en trois sets (7-5, 3-6, 7-5) après deux heures et 37 minutes de jeu.

Au début du deuxième set, «Flipper» a réussi un point exceptionnel. Tweener (coup entre les jambes), volée et lob: tout y est!

🤯This shot... we mean shots of the day from @FlipperKF had it all! pic.twitter.com/53e9DfnRUF