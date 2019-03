Martinez fait l’éloge de Fellaini: «Marouane est une source d’inspiration pour les jeunes»

Le milieu de terrain Marouane Fellaini, 31 ans, a annoncé jeudi soir qu’il arrêtait sa carrière internationale après avoir honoré 87 sélections. C’est donc sans lui que le coach fédéral Roberto Martinez va devoir assurer la qualification des Diables Rouges pour la phase finale de l’Euro 2020.

«Le moment est venu», a en effet décrété Fellaini, qui entend ainsi «permettre à la prochaine génération de joueurs belges de prendre la relève…»

«L’engagement dont Marouane a toujours fait preuve va inspirer de nombreux joueurs de nos jeunes générations», a commenté le sélectionneur national.

En douze années sous la vareuse des Diables, Fellaini a inscrit 18 buts et délivré 4 passes décisives. Il a pris part aux Coupes du monde 2014 et 2018, ainsi qu’à l’Euro 2016 en France.

Sous Martinez, qui avait succédé à Marc Wilmots après l’Euro 2016, il a inscrit de la tête contre le Japon, le but égalisateur grâce auquel les Diables Rouges ont échappé à une élimination dès les huitièmes de finale du Mondial 2018. Il a ainsi largement contribué à la conquête de la médaile de bronze, le meilleur résultat belge en Coupe du monde.

«Nous devons maintenant scruter le passé et revivre certains des meilleurs moments que Marouane nous a donnés. La rage de vaincre qu’il a toujours affichée sur le terrain va inspirer beaucoup de nos jeunes générations, auxquelles il a montré de quelle manière on doit représenter le football belge», a encore commenté Martinez.

🎙 R.Martínez: "Now we need to look back and relive some of the best moments that Marouane has given us. The way that @Fellaini always competed on the pitch will inspire many of our younger generations. That is how you need to represent @Belgianfootball" 👏🏽#COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/QL8smkLciA