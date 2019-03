Le festival de Dour complète son affiche avec onze nouveaux noms, principalement féminins

Le festival de Dour a annoncé, ce vendredi, onze nouveaux noms d’artistes qui viendront compléter l’affiche de la 31e édition de l’événement, qui aura lieu du 10 au 14 juillet.

Comme toutes les deux semaines depuis début décembre, le festival hennuyer continue à dévoiler petit à petit les noms qui composeront l’affiche de sa prochaine édition. Une manière de tenir en haleine les inconditionnels de l’événement, et de faire l’actualité à intervalles réguliers.

Ce vendredi, sous le prétexte de la journée de la femme, les organisateurs ont annoncé onze nouveaux noms principalement féminins: Aloïse Sauvage, Charlotte Adigery, Tank and the Bangas, Tirzah, Sudan Archives, Lolo Zouaï, Sho Madjozi, No Vacation, Whispering Sons et Sama’DJ.

Le prochain rendez-vous, sous l’angle dub et reggae cette fois, est fixé à mardi.