Carlos Ghosn libéré en tenue d’ouvrier: son avocat reconnaît un «échec» désastreux

Un des avocats de Carlos Ghosn a reconnu vendredi «un échec» désastreux pour l’image du magnat de l’automobile, sorti de prison en tenue d’ouvrier, et s’est excusé pour cette idée censée lui permettre de s’éclipser incognito.

Filmé et photographié sous divers angles et en gros plan avec une casquette bleue, un uniforme d’ouvrier de voirie, des lunettes et un masque de protection blanc, l’ex-PDG de Renault-Nissan a malgré lui été la risée des médias.

Un de ses défenseurs, Takashi Takano, reconnaissable à sa barbe blanche, explique sur son blog avoir imaginé ce scénario et cet accoutrement saugrenu pour tenter de déjouer l’attention des journalistes massés devant la prison, et ainsi éviter qu’ils ne suivent l’ex-détenu jusqu’à son nouveau lieu de résidence.

«C’est moi qui ai planifié et mis au point ce déguisement», écrit-il. «À cause de ce plan d’amateur, la réputation que M. Ghosn a bâtie tout au long de sa vie se retrouve ternie», regrette-t-il.

Le stratagème n’a trompé personne, alors que l’attendaient une foule de journalistes qui avaient déployé des moyens impressionnants, hélicoptères, grue et même échafaudage pour prendre le premier cliché de Carlos Ghosn depuis son arrestation surprise le 19 novembre.

«C’était un échec», avoue l’avocat. «J’ai causé du tort à de nombreuses personnes. Je m’en excuse».

Carlos Ghosn a été libéré mercredi en échange du paiement d’une caution d’un milliard de yens (environ 8 millions d’euros), après plus de 100 jours de détention à Tokyo sur des accusations de malversations financières.

Traqué par les médias, l’homme d’affaires franco-libanais-brésilien a d’abord été conduit au cabinet de Me Takano, d’où il est ressorti plusieurs heures plus tard dans une tenue (chemise blanche et veste noire) plus conforme à son ancien statut de PDG de la première alliance automobile au monde.

Le parquet doute de la fiabilité de la libération sous caution

Le bureau des procureurs de Tokyo a mis en cause vendredi l’efficacité du système d’assignation à résidence auquel est soumis Carlos Ghosn, libéré mercredi sous caution après plus de 100 jours de détention.

«Nous pensons que les conditions de libération sous caution ne sont pas efficaces pour empêcher une altération des preuves compromettantes», a déclaré le procureur-adjoint, Shin Kukimoto, lors d’une conférence de presse.

C’est pourquoi, a-t-il précisé, un appel avait été déposé en début de semaine, mais le tribunal de Tokyo l’a rejeté, permettant à l’ex-PDG de Renault-Nissan de retrouver la liberté.

Carlos Ghosn a interdiction de quitter, même brièvement, le Japon, il n’a pas accès à internet, ses allées et venues ainsi que celles de ses visiteurs sont filmées et les images régulièrement remises au tribunal.

M. Kukimoto n’a pas voulu détailler les failles possibles de ce dispositif mais, selon les experts, il suffit par exemple à M. Ghosn d’emprunter le téléphone d’un proche pour se connecter à internet et entrer en contact avec des protagonistes du dossier.

Si M. Ghosn ne se conforme pas aux règles qui lui sont imposées, il encourt deux types de risques: perdre tout ou partie de la caution déposée (un milliard de yens, environ 8 millions d’euros), ou bien voir sa remise en liberté annulée et retourner en prison.

Le magnat de l’automobile déchu, qui se dit innocent, a été inculpé pour minoration d’une partie de ses revenus pour un montant de 9,23 milliards de yens (74 millions d’euros) de 2010 à 2018, dans les rapports de Nissan remis aux autorités boursières. Il a également été inculpé pour abus de confiance.

Son procès ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois.