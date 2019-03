Le chantier du giratoire de Halma débute ce lundi

Un chantier débutera ce lundi 11 mars dans le village de Halma (Wellin), en vue de créer un giratoire au croisement entre les voiries N40 et N94 et d’aménager le carrefour avec la N846.

Ces divers aménagements permettront de sécuriser les flux de circulation entre ces trois routes nationales.

Le chantier se déroulera en trois phases afin de limiter au maximum l’impact sur la circulation :

1) à partir du lundi 11 mars : réalisation des travaux préparatoires. Cette phase n’aura qu’un impact faible et ponctuel sur la circulation.

2) à partir de la mi-avril : réalisation du giratoire.

Sur la N40, la circulation s’effectuera en alternance via des feux de signalisation pour les véhicules légers et les bus. Le passage sera totalement interdit pour les poids lourds. L’accès à la N94 vers et depuis la N40 sera interdit pour tous les véhicules : les usagers seront invités à rejoindre l’autoroute via la N835.

3) à partir de la fin mai : réalisation des derniers aménagements. Cette phase n’aura qu’un impact faible et ponctuel sur la circulation.

Les dates des différentes phases sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques. Le chantier devrait être terminé pour la fin juin 2019.

Ce chantier représente un budget d’environ 600 000 € HTVA financé par la Sofico.