VIDÉOS | LeBron James devrait rater les play-off en NBA: une première en 13 ans

Son temps de jeu réduit

Perdu pour perdu, Luke Walton a annoncé que le temps de jeu du King serait réduit jusqu’à la fin de la saison régulière.

«Je vais contrôler son temps de jeu à partir de maintenant», a déclaré l’entraîneur des Lakers, à la chaîne de télévision ESPN.

Bron just turned the ball over on a routine inbounds play after Lakers gave up another layup... pic.twitter.com/x5PAKq7gVS