Le bourgmestre de Tournai ordonne la fermeture d’un magasin de nuit

Parce qu’il ne respecte pas certaines obligations, le gérant d’un magasin de nuit est contraint de fermer boutique pendant 15 jours.

Le magasin exploité par la SPRL Ezaa, situé au numéro 2 de la rue Royale, à Tournai, s’est vu signifier l’obligation de garder les volets clos entre ce vendredi 8 mars, à partir de 18 h jusqu’au vendredi 22 mars, à 1 h du matin et ce, sans interruption.

Cette décision fait l’objet d’une ordonnance signée par le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, dont on sait qu’il se veut intransigeant quant au respect des obligations auxquelles sont soumises ces établissements, selon une ordonnance adoptée par le conseil communal de Tournai le 14 mars 2007. Dont celle de ne pas pouvoir «exposer à la vente, ni mettre en vente ou offrir gratuitement des boissons alcoolisées entre 22 h et 1 h du matin».

C’est précisément le non-respect de cette dernière règle qui est reproché à l’établissement tournaisien.

Plusieurs procès verbaux ont été dressés pour des transgressions constatées par la police entre mai 2018 et février 20189. De plus, le responsable du magasin a été entendu le premier mars dernier et a déclaré connaître la réglementation en vigueur mais il a ajouté qu’il avait beaucoup de difficulté à la faire appliquer par son employé régulièrement confronté à des clients souhaitant acheter de l’alcool et se montrant un peu trop insistants.

En prenant une ordonnance de fermeture, le bourgmestre de Tournai tient à rappeler qu’il continuera à se montrer intransigeant envers ces commerces qui ne respecteraient pas les règles et qu’il continuerait à pratiquer la tolérance zéro en ce domaine. Une attitude qui lui vaut, en ville, le surnom de Shérif qu’il revendique par ailleurs, tout particulièrement en de pareilles circonstances…