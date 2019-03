VIDÉOS | Milwaukee se relance, Nurkic exclu après deux altercations, les Lakers n’y croient plus

La «crise» n’aura duré que deux matches pour Milwaukee, qui a corrigé Indiana 117 à 98 jeudi (mi-temps: 54-50), tandis que les Los Angeles Lakers, distancés dans la course aux play-offs, ont décidé de ménager leur superstar LeBron James.

Après avoir perdu pour la première fois de la saison deux matches de suite, les Bucks ont vite retrouvé leurs bonnes habitudes.

La meilleure équipe de NBA, seule à être déjà qualifiée pour les play-offs, a en effet décroché sa 49e victoire de la saison grâce aux 29 points de Giannis Antetokounmpo et aux 27 points de Khris Middleton.

😤 @Giannis_An34 leads the @Bucks home win with 29 PTS, 12 REB, 5 AST! #FearTheDeer pic.twitter.com/gpWeiRCvU4

Elle restait sur deux défaites de suite à l’extérieur, samedi à Salt Lake City face à Utah (115-111) et lundi à Phoenix (114-105).

Milwaukee caracole en tête de la conférence Est (49 v-16 d), et devance désormais son dauphin Toronto de trois victoires (46 v-19 d).

Pour son premier match à domicile sous son nouveau maillot, le pivot espagnol Pau Gasol, arrivé en fin de semaine dernière de San Antonio, a marqué un point et capté cinq rebonds en onze minutes de jeu.

Indiana, qui a perdu en janvier sur blessure son meneur et meilleur joueur Victor Oladipo, reste 3e (42 v-24 d), mais se retrouve sous la menace de Philadelphie (41 v-24 d).

L’autre rencontre de la soirée entre Portland et Oklahoma City, deux équipes qui affichaient le même bilan (39 v-25 d), a été accrochée au propre comme au figuré.

Le pivot de Portland Jusuf Nurkic a en effet failli en venir aux mains avec Russell Westbrook, avant d’être exclu en fin de temps réglementaire après une altercation avec Paul George.

Westbrook et Nurkic se cherchent. Tentative de croche patte de Nurkic et réaction de Russ ? pic.twitter.com/OQbyCnVVuf

Ca chauffe entre PG et Nurkic ! #ThunderUp pic.twitter.com/Tcjn5lU3qk

Sans Nurkic, Portland a baissé pavillon en prolongation et s’est incliné 121 à 129 (61-58, 113-113) devant 20.037 spectateurs au Moda Center.

🔥 @russwest44 (37 PTS) and @Yg_Trece (32 PTS) push the @okcthunder past Portland in overtime! #ThunderUp pic.twitter.com/b11KTCiA4c