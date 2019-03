Le PS approuve ses listes pour les fédérales et régionales en province de Luxembourg

La fédération luxembourgeoise du PS, réunie en congrès jeudi soir à Libramont, a approuvé la composition des listes socialistes pour la province de Luxembourg pour les élections fédérales et régionales du 26 mai prochain. La liste régionale sera tirée par le président du PS Luxembourg et président sortant du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Philippe Courard. La liste fédérale sera, elle, emmenée par Mélissa Hanus.

Cette dernière, âgée de 26 ans, est encore novice en politique mais a été choisie par son président provincial notamment pour son score aux élections communales d’octobre dernier dans sa commune d’Etalle. Elle y a obtenu le 2e meilleur score en décrochant de la sorte un échevinat.

Pour le scrutin multiple de mai, les actuels députés provinciaux PS, Nathalie Heyard et Stephan De Mul, apporteront aussi leur soutien aux listes. La première sera 5e suppléante à la Région et le second 6e suppléant au Fédéral.

Par rapport au scrutin régional et fédéral de 2014 en province de Luxembourg, Philippe Courard est la seule tête de liste PS a encore se représenter. Lors de ce dernier scrutin, la province de Luxembourg était alors encore constituée de deux arrondissements électoraux pour les élections régionales, à savoir Arlon-Marche-Bastogne et Neufchâteau-Virton. Philippe Courard, tête de liste sur l’arrondissement Arlon-Marche-Bastogne, était le seul candidat PS en Luxembourg à avoir été élu député régional.

Pour Neufchâteau-Virton, la liste était emmenée par Patrick Adam, alors député provincial. Mais le PS n’avait obtenu aucun siège sur cet arrondissement. Depuis Patrick Adam a choisi de se concentrer sur le niveau communal avec le maïorat de Bouillon décroché en octobre dernier.

Au niveau fédéral, la tête de liste Sébastian Pirlot avait obtenu un siège à la Chambre. Mais après avoir été successivement député régional puis fédéral, l’intéressé, par ailleurs bourgmestre de Chiny, a annoncé début de cette année qu’il quittait le PS.