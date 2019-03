Le populaire sénateur Sherrod Brown renonce à la présidentielle américaine

(Belga) Le sénateur américain Sherrod Brown a annoncé jeudi qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle de 2020, malgré sa popularité dans les bassins ouvriers, combinée à des politiques progressistes qui en faisaient un candidat potentiellement dangereux pour le républicain Donald Trump.

"Je continuerai à me battre pour les travailleurs à travers le pays. Et je ferai tout mon possible pour faire élire un président démocrate, ainsi qu'un Sénat démocrate en 2020", a annoncé sur Twitter le sénateur de 66 ans. "Le meilleur endroit pour que je mène ce combat, c'est le Sénat américain", a-t-il estimé, après un mois passé à voyager dans les premiers Etats américains qui voteront lors de la primaire démocrate afin de tester son message basé sur la "dignité du travail". Son désistement ouvre encore plus nettement la voie au centriste Joe Biden, qui est, comme Sherrod Brown, populaire parmi les ouvriers. Ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden n'a pas encore annoncé s'il se lançait ou non dans la course à la présidentielle, mais il arrive déjà en tête des sondages au milieu de la quinzaine de candidats démocrates officiels. Quatre autres démocrates ont annoncé cette semaine qu'ils ne se présenteraient pas: l'ancien maire centriste de New York Michael Bloomberg, l'ex-ministre de la Justice de Barack Obama, Eric Holder, le sénateur Jeff Merkley et la candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton.