Décès d'une femme originaire de Vilvorde piégée par la marée sur la côte des Pays-Bas

(Belga) Une Belge originaire de Vilvorde est décédée jeudi à Renesse, village de la côte néerlandaise dans la province de Zélande. Cette femme de 45 ans faisait partie d'un groupe de marcheurs. Ceux-ci se sont mis en route vers midi et ont rapidement été mis en difficulté par la marée montante.

Les services de secours ont dû venir en aide à une femme de 23 ans orginaire de Renesse, à une fillette de 8 ans et un garçon de 17 ans originaire de Vilvorde. Les sauveteurs ont ensuite compris que leur mère était aussi portée disparue. Après des recherches, à l'aide d'un hélicoptère des garde-côtes et d'un bateau, elle a été ramenée sur la plage. Tous les quatre ont été transportés à l'hôpital mais la dame de 45 ans est décédée un peu plus tard. (Belga)