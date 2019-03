Mouscron: huit employés de l'usine Plukon hospitalisés à la suite d'une fuite d'ammoniaque

(Belga) Une centaine d'employés de l'usine Plukon, spécialisée dans les volailles, à Mouscron ont été évacués jeudi soir en raison d'une fuite d'ammoniaque. Huit d'entre eux ont été hospitalisés pour des symptômes d'irritations oculaires ou des difficultés respiratoires, a confirmé à Belga la bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert. La cause de l'incident n'est pas déterminée.

La fuite a été détectée peu avant 21h00 jeudi soir alors qu'une centaine de personnes travaillaient dans l'usine Plukon. Les pompiers et la police ont alors été dépêchés sur place. Les employés ont été évacués et huit d'entre eux ont été admis dans différents hôpitaux de la région. Le reste du personnel a été pris en charge par des médecins urgentistes sur place. Après un contrôle médical, ces travailleurs sont tous rentrés chez eux. L'usine reste en effet à l'arrêt le temps qu'une équipe technique répare la fuite d'ammoniaque. Les pompiers vérifieront l'état de la situation vendredi matin à 06h00. L'AFSCA, des vétérinaires et la police de l'environnement, qui se sont aussi déplacés, devront également donner leur aval vendredi matin pour la reprise des activités de l'entreprise. L'usine mouscronnoise fait partie du groupe Plukon Food qui opère 18 sites d'abattage et de production aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Belgique. L'entreprise est spécialisée dans les produits alimentaires à base de volailles, dont certains sont vendus sous les marques Friki, Fairmast et Maïski.