Europa League - Chelsea et Naples assurent et prennent une option sur les quarts de finale

(Belga) Sans Eden Hazard, laissé sur le banc par Maurizio Sarri, Chelsea s'est facilement imposé 3-0 contre le Dynamo Kiev grâce à des buts de Pedro, Willian et Hudson-Odoi et a pris une option sur les quarts de finale.

Dès les premières minutes, Chelsea prenait le match en main et sa domination était récompensée par un but de Pedro peu après le quart d'heure (17e). Dominateurs, les Blues doublaient logiquement la mise en deuxième période sur un coup franc de Willian (65e) avant que Hudson-Odoi n'alourdisse la marque en fin de match (90e). Chelsea prend ainsi une avance de trois buts avant le match retour prévu le jeudi 14 mars. Laissé au repos, Eden Hazard a suivi la victoire de ses coéquipiers depuis le banc de touche. Au contraire d'Hazard, Dries Mertens était bien sur le terrain avec Naples pour la réception de Salzbourg, tombeur de Bruges en seizièmes de finale. Après dix minutes de jeu, le Diable Rouge offrait le premier but à Milik avant que Ruiz ne double la mise huit minutes plus tard. Après la pause, Naples prenait trois buts d'avance suite à un but contre son camp d'Onguéné et s'offre donc une avance considérable avant le match retour. Dans la dernière rencontre de la soirée, Valence s'est imposé 2-1 face à Krasnodar, ancien adversaire du Standard en phase de poules. Rodrigo avait mis son équipe sur du velours en plantant un doublé (12e et 24e) mais Claesson réduisait la marque en deuxième période et permettait à Krasnodar de garder un espoir de qualification pour les quarts de finale. (Belga)