Rallye du Mexique: Meeke le plus rapide lors du shakedown, Neuville troisième

Kris Meeke (Toyota Yaris) a été le plus rapide lors du shakedown du rallye du Mexique. Le Nord-Irlandais a été plus rapide d’un dixième que le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) sur 5,31 kilomètres.

Thierry Neuville (Hyundai i20) a signé le troisième chrono à trois dixièmes. L’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris) a connu des problèmes techniques et n’a pas pu réaliser de chrono.

Le shakedown s’est tenu dans des conditions climatiques sèches et sur une route goudronnée. Plus le shakedown avançait, plus les chronos étaient rapides. Le malheureux du jour fut Tänak. Après avoir pris la tête du championnat suite à sa victoire au rallye de Suède, il partait en premier sur la route mais a dû s’arrêter après 4,5 kilomètres. «Malheureusement, un capteur nécessaire pour faire tourner le moteur n’a pas fonctionné», a déclaré Tom Fowler, le directeur technique de Toyota Gazoo Racing. «Nous pensons savoir ce qui a fait la différence et pensons que ce n’est pas un gros problème. Mais nous n’allons rien laisser au hasard et examinerons tout avant de repartir dans le shakedown.» Ce qui n’est pas arrivé puisque Tänak n’a jamais redémarré.

Le coéquipier de Tänak, Meeke, vainqueur au Mexique en 2017, a réalisé le meilleur temps lors de son troisième passage. Il a devancé les Huyndai de Mikkelsen, Neuville et Dani Sordo, qui participe à sa première course cette saison. L’Espagnol remplace le Français Sébastien Loeb. Ogier (Citroën C3) a réalisé le cinquième temps. Le rallye du Mexique débute cette nuit avec une super-spéciale.