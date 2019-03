Marouane Fellaini met un terme à sa carrière internationale

18 buts, 4 assists en 87 sélections

«Honoré» de représenter son pays, Marouane Fellaini compte 87 sélections avec les Diables rouges. En 6 373 minutes, il a inscrit 18 buts, réalisé 4 passes décisives, pris 15 cartons jaunes et un carton rouge.

Il a notamment marqué deux buts très importants en Coupe du monde, contre l'Algérie en 2014, alors que la Belgique était menée, et contre le Japon en 2018. A chaque fois, il a marqué après sa montée au jeu alors que la Belgique était menée au score et les Diables rouges se sont ensuite imposés.



?? Thanks for all those good memories at our side Marouane @Fellaini ????#mercimarouane #COMEONBELGIUM pic.twitter.com/bqrFeybVOd